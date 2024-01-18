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Гол игрока ЦСКА принес Узбекистану победу в матче над Индией на Кубке Азии

Гол игрока ЦСКА Файзуллаева помог Узбекистану обыграть Индию в матче Кубка Азии

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ФК «Пахтакор»

В матче второго тура группового этапа Кубка Азии сборная Узбекистана взяла верх над Индией со счетом 3:0. Победный мяч в составе узбекской команды забил вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

На четвертой минуте встречи Файзуллаев поразил ворота соперника ударом головой. Затем на 18-й минуте форвард Игорь Сергеев увеличил преимущество сборной Узбекистана. В добавленное к первому тайму время защитник Шерзод Насруллаев установил окончательный счет.

После двух матчей сборная Узбекистана набрала четыре очка. В заключительном туре группового этапа команда сыграет с Австралией. Матч пройдет 23 января.

Файзуллаев на турнире провел в общей сложности 127 минут, отметившись одним забитым мячом.

Файзуллаев перешел в ЦСКА в августе 2023 года. Он является лучшим игроком чемпионата Азии среди молодежных команд 2022 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) узбекский вингер провел 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В Кубке России Файзуллаев отыграл пять матчей и отдал две голевых передачи.

Ранее игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА.

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