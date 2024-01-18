Теннисистка Петрова: Рублев расставил приоритеты и поставил цели на сезон

Бронзовый призер Олимпиады — 2012, экс-третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Андрея Рублева над американцем Кристофером Юбэнксом во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что Андрею придал сил успех в матче первого круга.

«Я очень рада тому, как Андрей начал сезон, с титула. Это говорит о том, что он хорошо подготовился, расставил приоритеты, поставил новые цели на сезон и хочет двигаться дальше, не останавливаться на том, чего достиг.

Первый круг для него был очень напряженным, он с большим трудом ушел от поражения. Такие матчи окрыляют теннисистов, у него появилось второе дыхание — это раскрепощает и придает уверенности. Думаю, на этом Рублев пойдет дальше. Вот когда он выйдет на топовых соперников, шансы будут 50 на 50. Пока он идет на Джоковича. В своем интервью в конце года Андрей говорил, что ни за что не хотел бы снова встречаться именно с ним — это всегда изнурительные матчи, сложные физически и психологически.

Хочется, чтобы Андрей мог побороться с лучшим на данный момент соперником, показал, на что способен. Интересно за ним следить, мне очень нравится его стиль игры, да и человек он очень приятный, располагает к себе публику. Думаю, к нему в этом сезоне будет много внимания, в том числе на этом «Большом шлеме», — считает Петрова.

Рублев победил Юбэнкса в трех сетах 6:4, 6:4, 6:4. Ранее на турнире он выбил из борьбы бразильца Тьяго Уайлда — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Его следующим соперником будет еще один представитель США, Себастьян Корда.

Ранее Петрова объяснила вылет Сафиуллина с US Open.