Российская чемпионка ОИ по гимнастике рассказала о домогательствах тренера

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Назаренко в интервью на YouTube-канале RGcenter No1 призналась, что ее домогался тренер.

«Был такой прекрасный тренер, профессионал. Но у него была особенность, что он любил трогать девочек за ягодицы. Как у меня было: я могла не соответствовать его ожиданиям, он мог на меня кричать или даже выгнать с тренировки. Я приходила к нему в кабинет, извинялась. Он говорил: «Иди сюда, я тебя обниму». И начинал трогать меня там, где не должен этого делать. И это было очень часто», — сказала Назаренко.

Назаренко является трехкратной чемпионкой мира (2010 — дважды и 2011), трехкратной чемпионкой Европы (все — 2010) и олимпийской чемпионкой в групповом многоборье Игр в Лондоне в 2012 году. Также в активе спортсменки три золота Универсиады 2013 года в Казани.

В 2012 году Назаренко была награждена Орденом Дружбы за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне.

Ранее сообщалось, что футбольного тренера отстранили на 20 лет за сексуальные домогательства.