Названы три главных фаворита чемпионата России по прыжкам

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» рассказал, кого считает фаворитами чемпионата России по прыжкам.

«Наверное, Дикиджи я считаю фаворитом в мужском одиночном, Петросян — в женском, а Анастасию Мишину и Александра Галлямова — в парном», — сказал Энберт.

Также призер Олимпиады поделился мнением о том, что в нынешнем сезоне на чемпионате России по прыжкам не будет соревнования между тремя командами тренеров — Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина. Теперь в командном турнире примут участие только две команды, капитанами которых станут действующие фигуристы — Александр Галлямов и Дмитрий Козловский.

«Эти команды — очень абстрактные. Их можно было бы назвать «Желтые», «Зеленые» и «Фиолетовые» или команда А, Б и С. Так что думаю, что накал страстей останется прежним.

Появляются новые турниры, и в них надо пробовать разные форматы. Мы посмотрели, как соревнуются команды Мишина, Плющенко и Тутберидзе, давайте теперь попробуем другой формат. Может, тренеры будут меняться. Может, появится команда Москвиной или Слюсаренко или Мозер. Здесь, мне кажется, не самое главное, как команды называются. Мы будем болеть за спортсменов», — сказал Энберт.

Ранее призер Олимпиады заявил, что ожидает увидеть четверной тулуп в исполнении Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам.