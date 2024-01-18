Бывшая третья ракетка мира объяснила вылет Сафиуллина с Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о поражении россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Открытого чемпионата Австралии от голландца Таллона Грикспора. В комментарии «Газете.Ru» она заявила, что не считает эту неудачу неожиданной, но при этом похвалила Романа.

«Я бы не назвала поражение Сафиуллина неожиданным, все-таки голландец — опытный, и не просто так он в рейтинге выше Романа. Он большой молодец, работяга, не пал духом, проигрывая два сета. Немного не сложился третий сет для Романа. Ребята шли ровно, а под конец не заладился тай-брейк. И, упустив шанс закрыть встречу в трех сетах, он дал второе дыхание сопернику. Тот поверил в свои силы и поймал кураж, стал играть увереннее — потому что в первые два сета Роман диктовал игру: он и атаковал, и шел вперед, и играл близко к задней линии, и играл глубоко, а голландец только отбивался.

В четвертом-пятом сетах была борьба в каждом гейме, и Роман проиграл — очень важный момент — свою подачу. Голландец не занервничал и спокойно завершил матч. Конечно, обидно проигрывать, ведя на «Большом шлеме» 2:0 по сетам, но тем мужской теннис и интересен. В обычном турнире матч уже бы закончился, а тут надо было продолжать, не терять нить игры и концентрацию. Грикспор, конечно, молодец, отработал этот матч, нашел в себе силы и нашел выход из такой сложной ситуации.

Роман все равно большой молодец, он показывает хорошие результаты, за ним приятно наблюдать. Ничего страшного, сезон только начался, впереди много турниров. Желаю ему успехов в сезоне», — сказала Петрова.

Сафиуллин вел в матче после первых двух партий, однако в итоге уступил в пяти сетах. Окончательный счет — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5 в пользу Грикспора.

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