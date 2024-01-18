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Хачанову предрекли вылет с Australian Open в четвертом круге

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

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Jaimi Joy/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от дальнейших выступлений Карена Хачанова на Australian Open. На данный момент россиянин преодолел два круга: в первом обыграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), а во втором одолел американца Александра Ковачевича 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

«Я думаю, что Карен точно сможет дойти до четвертого круга, а вот дальше будет сложно, потому что он может встретиться с Янником Синнером, а для меня Синнер — номер один на этом турнире. Я с восторгом смотрела, как он закончил год, как он спрогрессировал, вышел на новый уровень для себя и максимально завысил планку ожиданий. Думаю, что он будет очень опасен на Australian Open и не уверена, что Карен сможет показать необходимый уровень игры, чтобы одолеть его», — сказала Пивоварова.

В третьем круге Australian Open соперником Хачанова станет чех Томаш Махач, а Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Синнер является четвертой ракеткой мира.

Ранее стало известно, когда Рублев встретится с самым сложным соперником на Australian Open.

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