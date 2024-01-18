Россиянин из норвежского клуба по бенди был дисквалифицирован за нападение на судью

Российский игрок клуба «Хевик» Дмитрий Осокин получил дисквалификацию за удар судьи в матче чемпионата Норвегии по бенди. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на материалы лиги.

14 января во время матча норвежского чемпионата против «Уллевола» судья Фредрик Бьерсет Вигснес удалил Осокина на десять минут. Россиянин в ответ напал на арбитра, толкнув его плечом и замахнувшись клюшкой. Он был дисквалифицирован до конца 2024 года.

«Никаких смягчающих обстоятельств у этого поступка нет. Попытка ударить судью является очень серьезным инцидентом. Забота о судьях в спорте, по мнению комитета, очень важна и на нее нужно реагировать очень строго в целях общественной профилактики при возникновении подобных инцидентов», — сказано в заявлении лиги.

После инцидента клуб принес извинения арбитру. Сам Осокин еще не высказывался на эту тему.

Выступающий за «Хевик» Осокин имеет гражданство России и Казахстана.

Ранее три игрока были дисквалифицированы за стычку на разминке до матча «Амур» — «Авангард».