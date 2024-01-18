Экс-вторая ракетка мира: пока от Касаткиной не стоит ждать больших побед

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от игры Дарьи Касаткиной в начале сезона — 2024.

«Думаю, что от Дарьи пока не стоит ждать больших побед и каких-то феноменальных результатов. Если она будет доходить до третьих кругов турниров «Большого шлема» и наберет уверенность, то, возможно, в течение года сможет о себе заявить. Но пока что я не вижу ее в лидерах», — сказала Пивоварова.

Касаткина еще ни разу не проходила на Australian Open дальше третьего круга. В сезоне-2024 она вылетела во втором круге, уступив 44-й ракетке мира, американке Слоан Стивенс со счетом 6:4, 3:6, 3:6.

В данный момент Касаткина занимает 13-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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