Призер ОИ рассказала, чего может добиться Андреева на Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова прокомментировала победу 16-летней россиянки Мирры Андреевой над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В комментарии «Газете.Ru» Петрова похвалила Андрееву за эту игру.

«Очень хорошая, уверенная победа Мирры Андреевой над фаворитом. Онс Жабер говорила на пресс-конференции, что ее соперница будет стараться ее обыграть — Мирра так и сделала. Очень собранно сыграла, чисто, очень хорошо играла по скорости. Онс Жабер ничего не могла из своего арсенала противопоставить Андреевой.

В первом сете у Жабер было много ошибок — видно было, что не успевала, не втянулась. Во втором сете теннисистка из Туниса добавила разнообразия, стала играть точнее, пошла вперед. Но и тут у Андреевой на все удары были ответы — и обводила хорошо, и замечательно вытаскивала сложные мячи, удачно выходила из тяжелых ситуаций. Очень хороший матч. Я очень рада за Андрееву, может быть, на этом турнире она покажет свой лучший результат. Возможно, это покрытие ей подходит.

Она неплохо провела турнир в Брисбене, дошла до четвертьфинала, у нее было достаточно времени перебраться в Мельбурн, адаптироваться к новым кортам. Так что будет очень интересно сейчас наблюдать за Миррой, как будет складываться этот «Большой шлем» и весь сезон. Видно, что она поставила себе цель и к этой цели идет», — считает Петрова.

Андреева разгромила Жабер в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге она встретится с француженкой Диан Парри.

Ранее Петрова назвала непредсказуемым соперника Медведева во втором круге АО.