Сенсационную победу россиянки над 3-й ракеткой мира назвали «фееричной»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров, победительница 17 турниров ITF Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» проанализировала победу 25-летней россиянки Анны Блинковой (57-й в рейтинге WTA) над третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Матч состоялся в рамках второго круга Australian Open.

Блинкова одержала победу в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Соперницы сыграли самый долгий тай-брейк в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Наша Аня сотворила сенсацию, это был просто фееричный матч, — заявила Пивоварова. — В каждом сете уже в ранних геймах Аня делала брейк — брала подачу Рыбакиной.

В первом сете Блинкова смогла сохранить этот ритм и взять сет, но во втором, к сожалению чуть дрогнула, перестала хорошо подавать и упустила шанс одержать победу в двух сетах.

В третьем у Ани снова было очень-очень много возможностей победить раньше. Было видно, что Рыбакина не играет в своем стиле, что она обороняется и только моментами входит в корт и атакует.

Но Блинкова упускала свои шансы победить: не хватало внутренней уверенности, чтобы поставить точку в матче.

То, что соперницы ушли на решающий тай-брейк и играли его 30 минут (закончили с рекордным счетом 22:20) — это просто фантастика. Сколько матчболов они отыграли — я даже сбилась со счета, пока смотрела.

Нервы были накалены до предела, но мне очень хотелось, чтобы Аня поставила точку в этом матче, потому что это однозначно лучший матч в ее карьере, и всегда обидно, если такая встреча не заканчивается в твою пользу».

Ранее первая ракетка России вылетела с Australian Open.