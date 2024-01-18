Депутат Рады заявил, что требования МОК по россиянам должны отвечать интересам Украины

Депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что некоторые российские борцы пропустят Игры в Париже. Его слова передает официальный сайт Верховной рады.

«Разработанные критерии должны отвечать интересам Украины. У меня есть информация, что некоторых российских борцов уже заблокировали. Они сейчас растеряны и не знают, что делать, поскольку планировали участвовать в Олимпийских играх, но такая возможность пока закрыта», — сказал Беленюк.

В Международном олимпийском комитете (МОК) ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Олимпиада в Париже стартует в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК еще раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже.