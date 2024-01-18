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Мостовой назвал свою топ-пятерку для хоккейной Медиалиги

Бывший футболист «Спартака» Мостовой готов играть в хоккейной Медиалиге

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выразил готовность выступать в хоккейной Медиалиге в случае ее создания. Об этом он рассказал Legalbet.

«Готов, конечно. Там же не все будут профессионалы. Хотел ли бы я просто поиграть или выступить в качестве играющего тренера? Последний вариант вообще будет замечательным (смеется). Кого бы взял в команду? Не знаю, в зависимости от регламента. Моя топ-пятерка? Фетисов, Касатонов, Ларионов, Федоров и Мостовой!» — заявил экс-футболист.

Мостовой участвовал в Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги, который прошел в декабре 2023 года. Он был помощником главного тренера дивизиона Боброва Алексея Жамнова и выходил на лед в составе команды.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе московского «Спартака». Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее Мостовой назвал самый яркий период жизни.

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