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МОК еще раз проверит россиян перед Олимпиадой в Париже

В МОК заявили, что проведут еще одну проверку россиян перед Олимпиадой в Париже

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Владимир Песня/РИА Новости

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Игры-2024 российские и белорусские спортсмены будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций. Его слова приводит ТАСС.

«Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций», — сказал Адамс.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с Олимпийскими играми без россиян.

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