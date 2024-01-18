Топ-5 российских теннисисток вылетели с Australian Open

Сразу пять лучших теннисисток России завершили выступление на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

18 января первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс. До этого из турнира вылетели Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова — все сеянные теннисистки. Они завершили выступление в первом круге.

Борьбу за трофей продолжают Мирра Андреева, Элина Аванесян, Анна Блинкова, Анна Калинская, Анастасия Захарова и Мария Тимофеева.

Матчи основных сеток турнира проходят с 14 по 28 января. Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является представительница Белоруссии Арина Соболенко, которая в финальном поединке 2023 года в трех сетах обыграла уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее в Португалии восхитились 16-летней российской теннисисткой.