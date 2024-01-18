В «Спартаке» назвали основные пункты развития клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что костяк команды должен быть составлен из российских футболистов. Своим мнением он поделился с РБК.

По словам Малышева, красно-белым нужно выстроить эффективную систему внутри клуба. «Основная команда должна пополняться футболистами из «Спартака-2» и молодежной команды. В свою очередь, академия обязана готовить игроков для следующих звеньев нашей системы», — заявил менеджер, отметив, что «Спартак» не отказывается от покупки сильных иностранцев.

Рассуждая о коммерческой стратегии, Малышев выразил мнение, что, несмотря на все трудности, нужно постараться максимально заполнить стадион, обеспечить контакт с болельщиками по всей стране.

Среди важных задач он назвал увеличение коммерческих доходов «Спартака». «Клуб на протяжении более 20 лет существует в основном на деньги ЛУКОЙЛа, но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов», — сказал Малышев.

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В 19-м туре чемпионата страны красно-белые сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее российский футболист отказался от €10 млн по контракту в «Зените».