«Сибирь» упрекнула КХЛ в несоблюдении рекомендаций Путина

«Сибирь» выразила разочарование решением Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о санкциях к клубу по нарушению лимита на легионеров. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В условиях, когда российский хоккей оказался исключен из международной системы соревнований, формальное следование неактуальным в настоящее время Уставным правилам IIHF, без учета интересов хоккеиста — гражданина России, изъявившего желание выступать в родной стране, и клуба, который в результате сложнейших переговоров сумел вернуть Федора на Родину, является вопиющей несправедливостью.

Молодой роccийcкий защитник, уcпешно проявивший cебя в первой половине cезона, фактичеcки оказалcя лишен права на профеccию в родной cтране. Вызывает большие cомнения, что этот прецедент будет cпоcобcтвовать решению недавно обозначенной лично Президентом Роccии задачи по противодейcтвию отъезду молодых игроков за границу, включающую и возврат ранее уехавших», — говорится в тексте заявления.

17 января КХЛ лишила новосибирский клуб четырех очков за нарушение лимита на иностранных игроков. «Сибирь» в своих первых четырех играх нынешнего сезона выпускала на лед четырех легионеров: канадцев Энди Андреоффа, Тейлора Бека, Тревора Мерфи и россиянина Федора Гордеева, имеющего спортивное гражданство США. Результаты всех соответствующих матчей были аннулированы, индивидуальная статистика игроков сохранится.

Из-за потери четырех очков «Сибирь» покинула зону плей-офф. Сибиряки располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко.

Нижнекамский «Нефтехимик» опережает «Сибирь» по дополнительным показателям. Первую строчку в Восточной конференции занимает магнитогорский «Металлург», набрав 74 очка. Второе место занимает омский «Авангард», набрав 73 балла. На третьей строчке идет уфимский «Салават Юлаев», набравший 66 баллов.

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