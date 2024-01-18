Капелло оправдался после слов про увольнение из сборной России

Итальянский специалист Фабио Капелло, который возглавлял сборную России, заявил, что никогда не проявлял неуважения к российскому футболу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я никогда не высказывал неуважения к российскому футболу», — заявил специалист.

16 января Капелло раскритиковал руководство итальянской «Ромы» за увольнение португальского специалиста Жозе Моуринью, заявив, что в России с ним произошло нечто подобное — ему сообщили об увольнении по телефону, когда он ехал в аэропорт.

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не вышла из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав два очка в трех матчах. 14 июня 2015 года сборная России в матче на домашнем стадионе уступила Австрии со счетом 0:1 в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы — 2016, после чего итальянский специалист был уволен — его сменил российский тренер Леонид Слуцкий, который вывел сборную на европейское первенство. Однако выйти из группы команда не смогла.

Ранее легенда «Ромы» стал главным тренером клуба после увольнения Моуринью.