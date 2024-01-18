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Дани Алвес заявил, что был пьян в ночь предполагаемого изнасилования

Экс-игрок «Барсы» Алвес заявил об опьянении в ночь предполагаемого изнасилования

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Global Look Press

Бывший футболист сборной Бразилии и испанской «Барселоны» Дани Алвес заявил, что был пьян в ночь, когда якобы изнасиловал девушку в ночном клубе. Об этом сообщает издание COPE.

Ранее эта информация не была указана в деле Алвеса. Защита футболиста утверждает, что состояние Алвеса нарушило его когнитивные способности, так что он не осознавал своих действий. Если факт алкогольного опьянения будет доказан, то может стать смягчающим обстоятельством в деле экс-игрока.

Прокуратура Барселоны запросила девять лет тюремного заключения для экс-футболиста, суд по этому делу пройдет с 5 по 7 февраля.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист был взят под стражу из-за опасений, что он покинет Испанию, чтобы избежать наказания.

10 февраля 2023 года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию.

Алвеc cтановилcя чемпионом Франции, Иcпании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих cтран. В cоcтаве сборной Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также cтановилcя победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира.

Ранее появилась информация, что Хосеп Гвардиола будет защищать Дани Алвеса в суде по делу об изнасиловании.

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