Побег фехтовальщиков в США назвали необдуманным поступком

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире канала «Россия 24» прокомментировал отъезд фехтовальщиков сборной России Сергея и Виолетты Бида в США и их намерение получить американское гражданство, а также объяснил, за что ему стыдно.

«Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне по-человечески стыдно, что эти спортсмены были в сборной команде, когда я работал в федерации фехтования. В этом я нахожу и свою недоработку», — сказал глава ОКР.

Издание USA Today сообщило, что Сергей Бида, а также бывший саблист сборной России Константин Лоханов намерены выступать за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом Виолетта Бида, супруга Сергея Биды, участия в Играх принять не сможет из-за беременности.

МВД России 26 декабря объявило супругов в розыск. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Шпажисты, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Сергей Бида — шпажист, серебряный призер Олимпийских игр в Токио — 2020 в командном турнире, трехкратный чемпион Европы (тоже в командных соревнованиях) и двукратный призер чемпионатов мира (брал серебро в индивидуальных соревнованиях и бронзу — в командной шпаге).

Виолетта Бида (в девичестве — Храпина) является серебряным призером чемпионата мира 2019 года в командной шпаге, а также принимала участие в Олимпиаде в Токио — 2020, но не завоевала там медалей.

Ранее Елена Вяльбе назвала дураками сбежавших в США российских фехтовальщиков.