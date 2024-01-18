В России назвали теннис 16-летней Андреевой почти безупречным

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко, говоря об игре 16-летней теннисистки Мирры Андреевой с шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметил, что игра россиянки была практически безупречной, что и принесло ей уверенную победу. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Мирра сыграла практически безупречно, поведя в счете с самого начала матча и не дав Онс шанса вернуться в игру. Для Онс, конечно, матч сложился крайне неудачно, но в том числе потому, что Мирра постоянно вела игру и заставляла ее ошибаться», — сказал Селиваненко.

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге турнира Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри. Матч состоится 19 января, ориентировочное время начала — 03:00 по московскому времени.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее стало известно, что понадобится 16-летней Андреевой для успеха на Australian Open.