В Госдуме объяснили, почему олимпийское движение ждет кризис

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, в комментарии для «Газеты.Ru» предрекла кризис в международном олимпийском движении из-за двойных стандартов при подходе к допуску до соревнований разных стран, участвующих в военных конфликтах.

«Почему Пьер де Кубертен говорил, что спорт вне политики? Так или иначе ты окажешься заложником интересов той или иной страны в конфликте. Кто там прав или виноват… В любом случае, не виноваты спортсмены. И МОК должен был придерживаться этого принципа – спортсмены конфликтующих стран не виноваты. В Олимпийской хартии вообще написано, что Игры – соревнования спортсменов, а не стран. Если все дальше так продлится, у МОК будет кризис, и, видимо, в каком-то будущем ему придется меняться», — считает Журова.

Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о возможности для россиян и белорусов поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париж в нейтральном статусе при выполнении ряда жестких условий. При этом МОК до сих пор не ввел никаких санкций против Израиля после начала военного конфликта между этим государством и палестинским Сектором Газа.

Ранее IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению.