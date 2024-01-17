Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему олимпийское движение ждет кризис

Депутат Журова: на Олимпиаде должны соревноваться спортсмены, а не страны

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, в комментарии для «Газеты.Ru» предрекла кризис в международном олимпийском движении из-за двойных стандартов при подходе к допуску до соревнований разных стран, участвующих в военных конфликтах.

«Почему Пьер де Кубертен говорил, что спорт вне политики? Так или иначе ты окажешься заложником интересов той или иной страны в конфликте. Кто там прав или виноват… В любом случае, не виноваты спортсмены. И МОК должен был придерживаться этого принципа – спортсмены конфликтующих стран не виноваты. В Олимпийской хартии вообще написано, что Игры – соревнования спортсменов, а не стран. Если все дальше так продлится, у МОК будет кризис, и, видимо, в каком-то будущем ему придется меняться», — считает Журова.

Российские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований после начала специальной военной операции. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о возможности для россиян и белорусов поехать на Олимпийские игры – 2024 в Париж в нейтральном статусе при выполнении ряда жестких условий. При этом МОК до сих пор не ввел никаких санкций против Израиля после начала военного конфликта между этим государством и палестинским Сектором Газа.

Ранее IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами