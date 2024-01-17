С хоккейного клуба «Сибирь» сняли четыре очка

С клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» сняли четыре очка за нарушение лимита на легионеров, передает пресс‑служба КХЛ.

Отмечается, что лимит был нарушен в матчах против омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и двух играх с астанинским «Барысом». Статус «Иностранный игрок» в этих матчах имели следующие хоккеисты: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

Из-за потери четырех очков «Сибирь» покинула зону плей-офф. Сибиряки располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко. Нижнекамский «Нефтехимик» опережает «Сибирь» по дополнительным показателям. Первую строчку в Восточной конференции занимает магнитогорский «Металлург», набрав 74 очка. Второе место занимает омский «Авангард», набрав 71 балл. На третьей строчке идет уфимский «Салават Юлаев», набравший 66 баллов.

В следующем матче «Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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