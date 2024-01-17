Экс-футболист ЦСКА о Файзуллаеве: солидные клубы не рискнут его приглашать

Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин считает, что красно-синим не удастся выгодно перепродать Аббосбека Файзуллаева, передает Legalbet.

«Солидные клубы не рискнут приглашать игрока, который не проявлял себя в международных матчах. Может, его возьмет средний клуб. Нет смысла отдавать футболиста за 2-3 миллиона, а за 12-15 клубы покупать не будут», — сказал Галямин.

В текущем сезоне РПЛ Файзуллаев провел 13 матчей, забив два мяча.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла. Следом за ним идут московские «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Самарские «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у московского ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее был назван футболист, который стал открытием РПЛ.