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Ванда Нара о первой ночи с экс-игроком «ПСЖ»: я была вынуждена принимать обезболивающие

Ванда Нара о первой ночи с футболистом Икарди: у меня болело все тело

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Ванда Нара, супруга аргентинского нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди, рассказала о первой ночи с футболистом, признавшись, что у нее болело все тело, передает Tuttosport.

«Этот матрас, должно быть, использовали 200 женщин. После меня он был сломан. На следующий день я почувствовала себя плохо. Я не привыкла выкладываться на полную. Я принимала обезболивающие каждые четыре часа», — сказала Ванда Нара.

В январе 2023 года семья Ванды и Икарди попала в скандал. Появилась информация, что игрок московского «Спартака» Кейта Бальде имел сексуальную связь с девушкой.

В СМИ сообщалось, Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводит тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.

Икарди уже не раз сомневался в верности своей жены. Подозрения в отношении Бальде у него возникли, когда они вместе выступали за «Интер». Аргентинец считает, что его партнер писал жене и присылал свои фото. Отношения Икарди с Нарой постоянно становятся достоянием общественности.

Ранее у Ванды Нары обнаружили лейкемию

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