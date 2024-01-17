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Стала известна зарплата тренера Тихонова в «Енисее»

Legalbet: тренер Тихонов будет зарабатывать в «Енисее» 1 млн рублей в месяц

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Александр Ступников/РИА «Новости»

Новый главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов будет зарабатывать в клубе 1 млн рублей в месяц. Об этом сообщает Legalbet.

Тихонов возглавил клуб из Красноярска 15 января. Трудовое соглашение рассчитано на 2,5 года.

Тихонов ранее уже возглавлял «Енисей». В сезоне 2016/2017 красноярская команда завоевала бронзовые медали Первой Лиги.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» занимает десятое место, набрав 24 очка. Лидирует в турнире «Динамо» (Махачкала), имея в активе 37 очков. На второй строчке располагаются подмосковные «Химки» (36). Замыкает тройку сильнейших тольяттинский «Акрон» (35).

Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год. В 2011 году он провел прощальный матч за красно-белых. В составе москвичей Тихонов восемь раз стал чемпионом России. В своей тренерской карьере он работал в самарских «Крыльях Советов», «Краснодаре», «Астане» и «Спарте». Также он был ассистентом главного тренера в «Спартаке».

Ранее стала известна главная задача Тихонова в «Енисее».

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