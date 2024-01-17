ЦСКА официально объявил о трансфере защитника «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщает сайт красно-синих.

Контракт вступит в силу 4 июня 2024 года. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2027/28 и предусматривает опцию продления еще на один год.

Официальный сайт «Зенита» сообщил, что Круговой до конца сезона будет играть в «Зените-2».

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. В сентябре 2023 года Круговой сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Киргизии.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. ЦСКА располагается на восьмой строчке, имея в активе 28 баллов.

Ранее Круговому предрекли успех в ЦСКА.