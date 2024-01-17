Призер ОИ считает, что Игры дружбы могут стать новой мотивацией для спортсменов

Российский пловец, серебряный призер Олимпиады и бронзовый призер чемпионата мира Евгений Коротышкин высказался об участии российских спортсменов в Играх дружбы, которые должны состояться осенью 2024 года. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что на фоне запрета российского спорта на международном уровне эти состязания могут по-новому замотивировать атлетов.

«Эти соревнования могут стать новой мотивацией для спортсменов. Россия как организатор много раз доказывала, что мы можем проводить соревнования на очень высоком уровне, когда уделяется пристальное внимание самому мероприятию. И спортсмены из других стран знают, как мы умеем проводить соревнования. Те друзья, которые у нас есть в международном спортивном сообществе, говорят о том, что приехали бы с удовольствием. Но пока есть политическая подоплека.

К тому же, всегда мотивацией являются призовые за выигранные медали. Понятно, что они сейчас являются существенными, и, конечно, все спортсмены хотят участвовать в таких соревнованиях», — констатировал Коротышкин.

В 2024 году в России планируется проведение Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Коротышкин назвал требования МОК к россиянам ущемлением прав спортсменов.