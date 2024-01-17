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Игнатьев: новый президент «Торпедо» был в «Химках», где ни к чему хорошему так и не пришли

Тренер Игнатьев заявил, что ничего не знает о новом президенте «Торпедо»

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Global Look Press

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал назначение на пост президента клуба Александра Волнушкина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заметил, что затрудняется оценить возможности функционера в футболе.

«Не будет ничего конкретного, если мы будем говорить о фамилии человека, который сегодня стал президентом. Мы вообще не знаем многих людей, которые приходят в клубы: что они пощупали в футболе, что они знают о футболе? Наверное, они большие спецы с точки зрения формирования финансовых направлений, но про футбол не могу сказать — у меня даже нет стремления высказать какую-то мысль, потому что за ней ничего не будет стоять. Я знаю Кононова, а этих людей — совсем не знаю.

Он был в «Химках», и там была такая же картина — один тренер уходил, другой, они мучались, тратили деньги и ни на чем хорошем так и не остановились. Так что сложно говорить, когда не знаешь порядок или алгоритм действий этого человека в футболе раньше», — считает Игнатьев.

Волнушкин прежде входил в наблюдательный совет «Химок». На посту президента «Торпедо» он сменил Ярослава Савина.

Ранее Игнатьев благословил Олега Кононова на работу главным тренером «Торпедо».

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