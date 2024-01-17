В Подмосковье обстреляли автобус с хоккейной командой

Пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье обстрелял, предположительно, из травматического пистолета автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно, на поврежденном автобусе с хоккейного матча возвращались спортсмены одной из команд Молодежной хоккейной лиги», — сказали в пресс-службе.

Нападавший скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. У автобуса повреждена левая часть стекла.

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