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В Подмосковье обстреляли автобус с хоккейной командой

Неизвестный обстрелял в Подмосковье автобус с хоккейной командой

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Pixabay

Пассажир иномарки на шоссе Энтузиастов в Подмосковье обстрелял, предположительно, из травматического пистолета автобус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Предварительно, на поврежденном автобусе с хоккейного матча возвращались спортсмены одной из команд Молодежной хоккейной лиги», — сказали в пресс-службе.

Нападавший скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. У автобуса повреждена левая часть стекла.

Ранее у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого четыре человека пострадали. По данным СМИ, конфликт спровоцировал чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Три года назад боксер уже привлекал внимание полиции, когда избил своего коллегу Бассира Мирсиябова, после чего тот попал в реанимацию. Федерация бокса России пообещала провести разбирательство.

Ранее чемпион Олимпиады объяснил, почему устроил стрельбу в отеле.

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