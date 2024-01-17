Стала известна главная задача легенды «Спартака» в «Енисее»

Красноярский «Енисей» поставил главные задачи перед новым главным тренером команды Андреем Тихоновым. Об этом сообщает Legalbet.

В текущем сезоне специалист должен обновить состав команды, при этом сохранив прописку в Первой лиге. А на сезон-2024/25, в том случае, если «Енисей» продолжит играть в Первой лиге, перед Тихоновым стоит задача выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Тихонов ранее уже возглавлял «Енисей». В сезоне 2016/2017 красноярская команда завоевала бронзовые медали Первой Лиги.

В турнирной таблице Первой лиги «Енисей» занимает десятое место, набрав 24 очка. Лидирует в турнире «Динамо» (Махачкала), имея в активе 37 очков. На второй строчке располагаются подмосковные «Химки» (36).

Тихонов защищал цвета «Спартака» с 1992 по 2000 год. В 2011 году он провел прощальный матч за красно-белых. В составе москвичей Тихонов восемь раз стал чемпионом России. В своей тренерской карьере он работал в самарских «Крыльях Советов», «Краснодаре», «Астане» и «Спарте». Также он был ассистентом главного тренера в «Спартаке».

Ранее Тихонов заявил, что не планирует работать в «Спартаке».