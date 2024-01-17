Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин объяснил, от чего будут зависеть чемпионские амбиции «Интера»

Экс-игрок Булыкин: у «Интера» при первом проигрыше могут возникнуть проблемы

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который в клубной карьере выступал за европейские «Байер», «Аякс» и «Андерлехт», поделился размышлениями о чемпионских амбициях миланского «Интера», отметив, что многое для команды зависит от предстоящего очного матча чемпионата Италии с туринским «Ювентусом». Его слова приводит ODDS.ru.

«Да, они здорово набрали ход. Если одержат победу в этих матчах, то психологически будут чувствовать себя увереннее. Но при первом проигрыше могут возникнуть проблемы и станет тяжелее. Все будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — заявил Булыкин.

«Интер» — лидер Серии А. Подопечные Симоне Индзаги набрали 51 балл в 20 матчах. С «Ювентусом», который набрал 49 баллов, миланский клуб сыграет в рамках итальянского чемпионата 4 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Следующий матч «Интер» сыграет с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии 19 января. Поединок пройдет в Рияде на стадионе «Парк Аль-Аввал» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее уволенного из «Ромы» Моуринью сравнили с российским тренером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами