Булыкин объяснил, от чего будут зависеть чемпионские амбиции «Интера»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, который в клубной карьере выступал за европейские «Байер», «Аякс» и «Андерлехт», поделился размышлениями о чемпионских амбициях миланского «Интера», отметив, что многое для команды зависит от предстоящего очного матча чемпионата Италии с туринским «Ювентусом». Его слова приводит ODDS.ru.

«Да, они здорово набрали ход. Если одержат победу в этих матчах, то психологически будут чувствовать себя увереннее. Но при первом проигрыше могут возникнуть проблемы и станет тяжелее. Все будет зависеть от куража команды, который должен проявиться в ближайших матчах», — заявил Булыкин.

«Интер» — лидер Серии А. Подопечные Симоне Индзаги набрали 51 балл в 20 матчах. С «Ювентусом», который набрал 49 баллов, миланский клуб сыграет в рамках итальянского чемпионата 4 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Следующий матч «Интер» сыграет с «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии 19 января. Поединок пройдет в Рияде на стадионе «Парк Аль-Аввал» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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