Экс-тренер «Спартака» возглавил «Торпедо»

Бывший тренер московского «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов возглавил столичное «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба команды официальном Telegram-канале.

Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года. Во главе команды Кононов сменил Артема Горлова, который был отправлен в отставку 16 января.

«Торпедо» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе России. Команда после 20-ти туров идет на восьмом месте, набрав 27 баллов. Отставание от лидера --«Динамо» из Махачкалы — составляет десять очков.

В январе 2023 года 57-летний специалист был уволен из тульского «Арсенала». Он начал работу в клубе летом 2022 года. В апреле 2023 года Кононов был назначен главным тренером на пост главного тренера раменского «Сатурна», однако уже в августе он покинул команду.

Кононов тренировал «Спартак» с осени 2018 по осень 2019 года, после его отставки болельщики «Спартака» в различных опросах выбрали его худшим тренером команды в 21-м веке. Также специалист работал в «Краснодаре» с 2013 по 1016, и в 2015 году «быки» под его руководством стали третьими в чемпионате России.

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