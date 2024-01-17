16-летняя россиянка не ожидала от себя прекрасного тенниса на Australian Open

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы над шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер призналась, что перед матчем очень сильно нервничала, и отметила, что ее вдохновляет манера игры ее соперницы. Слова Андреевой передает «Чемпионат.com».

«В первом сете я показала прекрасный теннис. Не ожидала этого от себя. Я просто хотела во второй раз сыграть на этом большом корте и насладиться временем на турнире. И я это сделала», — заявила Андреева после матча.

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. В третьем круге турнира Андреева сыграет с французской теннисисткой Диан Парри.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее на Australian Open восхитились 16-летней россиянкой.