Хачанов в четырех сетах одолел американца и вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв во втором раунде турнира представителя США Александра Ковачевича.

Поединок, который длился 2 часа 30 минут, завершился в четырех сетах с результатом 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

За выход в следующий раунд российский теннисист поборется против победителя пары Фрэнсис Тиафо (США) — Томаш Махач (Чехия).

Хачанов в 2023 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу. Хачанов — серебряный приезр Олимпийских игр — 2020.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлом году в финале турнира одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом и в десятый раз выиграл этот турнир.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2024 пройдут с 14 по 28 января. Соревнование открывает сезон турниров серии «Большого шлема» в рамках календарного года.

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