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16-летняя россиянка вошла в историю турниров «Большого шлема»

Россиянка Андреева установила рекорд турниров серии «Большого шлема»

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Andrew Couldridge/Reuters

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева на проходящем в эти дни Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) установила уникальное достижение, став самой молодой теннисисткой в Открытой эре, которая выиграла первый сет со счетом 6:0 у игрока из топ-10 в женском одиночном разряде на турнирах серии «Большого шлема». Об этом сообщает Opta.

17 января Андреева в возрасте 16 лет и 263 дня в матче второго круга турнира победила шестую ракетку мира, представительницу Туниса Онс Жабер. Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2.

Андреева также стала вторым самым молодым игроком в Открытой эре, уступившим три гейма или меньше против сеяных из топ-10 в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема». Впервые такое достижение покорилось австралийской теннисистке Елене Докич.

Следующей соперницей Мирры Андреевой станет победительница матча между Камиллой Рахимовой (Россия) и Диан Парри (Франция).

На последнем турнире в Брисбене (Австралия) Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Линде Носковой. В конце декабря россиянка стала победительницей Мировой теннисной лиги в Дубае вместе с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и американкой Софьей Кенин.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее теннисиста стошнило после победного матча на Australian Open.

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