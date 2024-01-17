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«Спартак» призвали не тратить деньги на клоунов

Экс-футболист Быстров предложил пригласить Моуринью на пост тренера в «Спартак»

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Reuters

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров заявил, что считает необходимым предложить португальскому специалисту Жозе Моуринью пост главного тренера московского «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«На месте руководителей «Спартака» я вложил бы деньги и предложил Моуринью возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — заявил Быстров.

16 января «Рома» объявила, что Моуринью отправлен в отставку. Португалец работал в римском клубе с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне римская команда стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

«Спартак» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В 19-м туре чемпионата страны красно-белые сыграют с «Зенитом».

Ранее Моуринью сравнили с российским тренером.

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