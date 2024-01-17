16-летняя россиянка разгромила шестую ракетку мира на Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева победила Онс Жабер из Туниса во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча продолжалась 54 минуты и завершилась разгромной победой 16-летней россиянки в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Жабер занимает шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Андреева — 47-ю позицию.

Следующей соперницей Мирры Андреевой станет победительница матча между Камиллой Рахимовой (Россия) и Диан Парри (Франция).

На последнем турнире в Брисбене (Австралия) Андреева дошла до четвертьфинала, где уступила чешке Линде Носковой. В конце декабря россиянка стала победительницей Мировой теннисной лиги в Дубае вместе с Андреем Рублевым, Даниилом Медведевым и американкой Софьей Кенин.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии.

Ранее теннисиста стошнило после победного матча на Australian Open.