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Белорусский тренер оскорбительно высказался об этапе работы в России

Экс-тренер «Ротора» Хацкевич назвал работу в Волгограде худшим этапом в карьере

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич в интервью на YouTube-канале «жизнь-малина» назвал работу в российском клубе худшим этапом в тренерской карьере.

«Главный футбольный промах? Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию», – сказал белорус.

50-летний тренер возглавлял волгоградский клуб с декабря 2019 года по март 2021-го. Под его руководством «Ротор» провел 23 матча в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых одержал четыре победы, шесть раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

Из Кубка России «Ротор» вылетел, проиграв самарским «Крыльям Советов» (0:3), выступавшим на тот момент в Первой лиге. На момент отставки Хацкевича волгоградцы занимали 13-е место в турнирной таблице чемпионате России.

Журналист Иван Карпов уточняет в своем Telegram-канале, что Хацкевич получал более 1 млн рублей в месяц плюс премиальные в «Роторе». Суммарно он заработал в российской команде 17 млн рублей.

До «Ротора» Хацкевич тренировал молодежные сборные Белоруссии, «Витебск», основную сборную Беларуси, киевское «Динамо», а также был помощником главного тренера в национальной команды Украины.

Ранее футболист сборной России согласился на переход в топ-клуб Турции.

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