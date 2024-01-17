Россиянин попал в программу помощи игрокам НХЛ не из-за алкоголя

Попадание российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиге (НХЛ) не связано с употреблением алкоголя или наркотиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

15 января стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

Программа НХЛ направлена на то, чтобы помочь игрокам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, а также разобраться в различных психологических проблемах.

В прошлом сезоне Ничушкин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с россиянином произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Ранее российского хоккеиста назвали главным разочарованием клуба НХЛ.