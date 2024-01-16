Промоутер Хрюнов назвал самых талантливых российских боксеров

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов назвал Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева самыми талантливыми боксерами России из ныне действующих, передает Legalbet.

«Какой самый талантливый боксер в российской истории? Из действующих — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Тех, кто закончил карьеру, не буду называть», — сказал Хрюнов.

14 января Бетербиев одолел нокаутом британца Каллума Смита. Поединок Бетербиева и Смита завершился нокаутом в седьмом раунде. Бетербиев за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победы в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

Ранее Бивол подписал контракт на бой с Бетербиевым.