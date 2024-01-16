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Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ

Экс-футболист Деменко: «Спартак» отстает в уровне готовности от конкурентов по РПЛ

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», поделился в комментарии для «Газеты.Ru» своими ожиданиями от выступления красно-белых в Winline Зимнем кубке РПЛ. По его мнению, «Спартак» в данный момент отстает в уровне подготовки от всех остальных команд Премьер-лиги, а о его форме можно будет судить не раньше, чем начнутся товарищеские встречи.

«Тяжело сейчас что-то говорить о состоянии, в котором подходит к турниру московский «Спартак». Тем более они опаздывают в сравнении со всеми остальными. По всем моментам в тренировочном процессе. Понятно, что есть какая-то тренерская программа, которую ребята, быть может, поддерживают. Но все равно нужно время. Этот турнир больше для того, чтобы иметь игровую практику и посмотреть того или иного футболиста, в каком он состоянии. Только для этого. А чтобы дать прогноз, нужно посмотреть хотя бы одну игру. Тогда будет понятно, в каком состоянии находится московский «Спартак», — считает Деменко.

В Winline Зимнем кубке РПЛ, кроме «Спартака» сыграют также представляющий Российскую премьер-лигу «Ростов», «Кайрат» из Казахстана и «Шабаб Аль-Ахли», действующий чемпион Объединенных Арабских Эмиратов. Клубом из ОАЭ в данный момент руководит серб Марко Николич, работавший в РПЛ с московским «Локомотивом».

Ранее главного тренера «Зенита» Сергея Семака обвинили в неумении работать с молодежью.

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