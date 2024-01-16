Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В матче «Торпедо» — «Металлург» побили два рекорда КХЛ

В матче «Торпедо» — «Металлург» установили рекорд КХЛ по числу голов за период

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между нижегородским «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом» были побиты сразу два рекорда турнира.

Команды забросили на двоих девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Прошлое достижение было установлено 31 августа 2017 года в матче «Салават Юлаев» — «Сочи» (15 минут и 41 секунда). Впервые в КХЛ команды забросили девять шайб за период.

«Торпедо» смогло забросить шесть шайб за 8 минут и 37 секунд, что является клубным рекордом. Рекорд КХЛ установлен «Салаватом Юлаевым» (7 минут и 49 секунд).

Сейчас заканчивается третий период матча. «Торпедо» лидирует со счетом 7:3.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает пятое место, набрав 61 очко. На первом месте располагается московское «Динамо», имея в активе 72 балла, на втором месте идет ярославский «Локомотив», набрав 70 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский СКА, набрав 68 баллов.

«Металлург» в Восточной конференции идет на первом месте, набрав 74 очка.

Ранее 19-летний россиянин победил немца в драке во время матча КХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами