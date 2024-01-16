В матче «Торпедо» — «Металлург» побили два рекорда КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между нижегородским «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом» были побиты сразу два рекорда турнира.

Команды забросили на двоих девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Прошлое достижение было установлено 31 августа 2017 года в матче «Салават Юлаев» — «Сочи» (15 минут и 41 секунда). Впервые в КХЛ команды забросили девять шайб за период.

«Торпедо» смогло забросить шесть шайб за 8 минут и 37 секунд, что является клубным рекордом. Рекорд КХЛ установлен «Салаватом Юлаевым» (7 минут и 49 секунд).

Сейчас заканчивается третий период матча. «Торпедо» лидирует со счетом 7:3.

В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает пятое место, набрав 61 очко. На первом месте располагается московское «Динамо», имея в активе 72 балла, на втором месте идет ярославский «Локомотив», набрав 70 очков. Замыкает тройку сильнейших петербургский СКА, набрав 68 баллов.

«Металлург» в Восточной конференции идет на первом месте, набрав 74 очка.

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