Константин Цзю предостерег Милохина перед первым боем

Боксер Костя Цзю предостерег блогера Даню Милохина перед первым боем, заявив, что бокс не прощает ошибок, передает Sport24.

«Он не знает, что такое бокс. Это искусство, которым занимаются с рождения и очень долгое время для достижения профессиональных результатов. Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», — сказал Цзю.

Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником Милохина станет Аджмал Хан, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Несмотря на это, недавно Медведева позвала его на интервью в свое шоу «БеС Комментариев».

Ранее стало известно, по каким правилам будет драться Даня Милохин на турнире в Дубае.