Тихонов о Губерниеве: у хорошего пастуха стадо не разбегается

Олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал посещаемость биатлона в России, передает Legalbet.

«В Уфе прекрасный стадион, но на биатлоне и 100 человек не было. В Ханты-Мансийске, дай Бог, человек 200. Все подчеркивают нашу дружбу с Губерниевым, но мне глубоко плевать. У хорошего пастуха стадо не разбегается», — сказал Тихонов.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок. Для биатлонистов последним соревнованием стали Олимпийские игры в Пекине.

В январе российские и белорусские биатлонисты соревновались на третьем этапе Кубка Содружества в Раубичах. Следующий этап стартует в Мурманске в апреле.

Ранее Тихонов признался в ненависти к норвежцам.