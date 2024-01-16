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Стало известно, участвует ли Овечкин в тренировках «Вашингтона»

Журналист Гулитти: Овечкин тренируется с «Вашингтоном»

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Kyle Ross/Reuters

Журналист Том Гулитти в своих социальных сетях заявил, что капитан «Вашингтона» тренируется вместе с командой перед игрой регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайма».

«Вашингтон» сыграет с «Анахаймом» 17 января. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Овечкин пропустил два последних матча своей команды из-за травмы нижней части тела. «Вашингтон» идет на 12-м месте в Восточной конференции НХЛ после 41 сыгранной игры.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, набрав 4 очков. «Анахайм» располагается на 14-й строчке в Западной конференции, набрав 31 балл.

Ранее психолог рассказал, что может помочь Овечкину преодолеть спад в НХЛ.

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