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Швентек о теннисисте Звереве: плохо, когда продвигают игрока, который обвиняется в насилии

Швентек высказалась против теннисиста Зверева, которого обвиняют в насилии

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Jonathan Hui/USA TODAY Sports/Reuters

Польская теннисистка Ига Швентек высказалась о суде над немецким теннисистом Александром Зверевым, которого обвиняют в насилии в отношении его бывшей девушки Ольги Шарыповой, передает Sport24.

«Уместно ли, чтобы он продолжал входить в Совет игроков или выступать в туре, пока ситуация не разрешится? Плохо, когда игрока, которому предъявляют подобные обвинения, продвигают», — сказала Швентек, отметив, что на этот вопрос нет однозначного ответа.

Ольга Шарыпова рассказала правоохранителям, что Зверев избивал ее в 2019 году во время турнира в Шанхае. Сам Зверев опроверг все обвинения в нанесении побоев.

1 ноября немецкое издание Bild сообщило, что Зверев был оштрафован на €450 тысяч за избиение Шарыповой.

Ранее Зверев рассказал, бил ли он свою бывшую девушку.

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