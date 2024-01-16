Теннисный тренер объяснил, в чем секрет успеха Джоковича

Знаменитый отечественный специалист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах первой ракетки мира Новака Джоковича на победу в Australian Open. Он считает, что 36-летний серб до сих пор успешен благодаря своему разностороннему стилю игры и отменной физической готовности.

«Думаю, что он находится в хорошей физической форме. Удивительно – казалось бы, с годами он должен был ее потихоньку терять. Но он соответствует требованиям современного тенниса и остается кандидатом на победу в Australian Open. Он очень надежный, очень разнообразный, играет в потрясающий теннис и подбирает ключики к каждому сопернику, исходя из накопленного опыта, что немаловажно. Как он в прошлом году разобрался с Алькарасом! Как разбирался с другими, в том числе с Медведевым, когда он в финале US Open сумел построить правильную игру. Это очень опасный соперник еще и за счет темпа», — уверен Янчук.

Новак Джокович в прошлом сезоне выиграл три турнира «Большого шлема», а также дошел до финала на четвертом – «Уимблдоне». В первом круге проходящего в эти дни в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии Джокович в четырех партиях переиграл молодого хорвата Дино Призмича – 6:2, 6:7 (5), 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что российский теннисист уступил в матче Australian Open, ведя по сетам 2:0.