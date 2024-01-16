Капелло об увольнении Моуринью из «Ромы»: в России со мной произошло нечто подобное

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подверг критике владельцев итальянской «Ромы» после увольнения с поста тренера команды Жозе Моуринью, передает Sky Sport Italia.

«Похожая история была со мной, когда я тренировал сборную России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что я уволен. Думаю, между владельцами и тренерами должны быть другие отношения», — сказал Капелло.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

Ранее легенда «Ромы» стал главным тренером клуба после увольнения Моуринью.