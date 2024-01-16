Легенда «Ромы» стал главным тренером клуба после увольнения Моуринью

Бывший капитан итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси стал новым главным тренером команды после увольнения с поста наставника Жозе Моуринью, передает сайт клуба.

«Мы чувствуем, что лидерство и амбиции Де Росси могут оказаться решающими в достижении целей команды до конца сезона», — говорится в сообщении.

Контракт с Де Росси рассчитан до 30 июня 2024 года.

Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Италии.

Моуринью работал в «Роме» с мая 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

После 20 туров чемпионата Италии «Рома», набрав 29 очков, занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует миланский «Интер» (51 очко).

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу.

Ранее Моуринью был уволен из «Ромы».