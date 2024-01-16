Экс-президент «Локо» считает, что Месси уже самого раздражают награды лучшего игрока

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о признании аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне кажется, им очень удобно выбирать Месси, потому что это беспроигрышная кандидатура. Тем не менее очень хорошо показал себя Холанд: прекрасно играл во всех турнирах, много забил. Роналду тоже очень хорошо играл. Не знаю… По‑моему, все это уже раздражает самого Лионеля. Выбрала бы Холанда? Нет, не Холанда, а Криштиану», — сказала Смородская.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона. В октябре форвард выиграл восьмой «Золотой мяч» в своей карьере.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

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